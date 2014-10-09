Расследуется дело о незаконном экспорте стратегических товаров на 1 млрд рублей.

В рыбном порту Владивостока прошли обыски по делу об экспорте металлолома. Об этом журналистам ТАСС рассказали представители правоохранительных органов. По данным источника агентства, СК по региону совместно с ФСБ ведут оперативные мероприятия по уголовному делу в отношении нелегального экспорта стратегических товаров. По предварительным оценкам, нарушители обогатились за счет государства на 1 млрд рублей.

Обыски прошли в офисных помещениях ОАО " Владивостокский морской рыбный порт", а также у его учредителя и подконтрольных ему компаний. Следственные действия связаны с делом о незаконном экспорте стратегических товаров - металлического лома на сумму более 1 млрд рублей. источник ТАСС

Напомним, что приморский рыбный порт находится на южном берегу бухты Золотой Рог. Его протяженность по всем десяти причалам составляет 2020 метров. При этом зафиксированы глубины от 9,75 до 11,5 метров. На официальном сайте организации говорится о том, что ежегодно порт обрабатывает более 40 тысяч вагонов груза.

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Фото: Piter.tv