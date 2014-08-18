  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:50
153
RipeHarvest Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В результате наезда автомобиля на толпу в Бельгии погибли 4 человека

0 0

Ещё 12 получили серьезные ранения, ещё 20 – легкие травмы.

Во время карнавального шествия в Бельгии автомобиль врезался в толпу людей. Погибли по меньшей мере четыре человека. Ещё 12 получили серьезные ранения, ещё 20 – легкие травмы. Об этом сообщил телеканал RTL.

Инцидент произошел в воскресенье, 20 марта, в 05:00 по местному времени (около 07:00 мск). Известно, что люди шли длинной колонной в бельгийском Стрепи-Бракеньи. Внезапно на них наехал автомобиль. Мэр Стрепи-Бракеньи назвал случившееся "катастрофой". На месте происшествия по-прежнему работают следователи. Подозреваемый задержан. Для помощи пострадавшим задействовали восемь машин скорой помощи. Кроме того, им готовы предоставить психологическую помощь.

Ранее мы сообщили, что Захарова с иронией отреагировала на заявление Минсельхоза ФРГ, призвавшего немцев есть меньше мяса.

Видео: YouTube / L"Avenir

Теги: бельгия, дтп, люди, толпа
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, ДТП, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии