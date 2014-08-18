В результате наезда автомобиля на толпу в Бельгии погибли 4 человека

Ещё 12 получили серьезные ранения, ещё 20 – легкие травмы.

Во время карнавального шествия в Бельгии автомобиль врезался в толпу людей. Погибли по меньшей мере четыре человека. Ещё 12 получили серьезные ранения, ещё 20 – легкие травмы. Об этом сообщил телеканал RTL.

Инцидент произошел в воскресенье, 20 марта, в 05:00 по местному времени (около 07:00 мск). Известно, что люди шли длинной колонной в бельгийском Стрепи-Бракеньи. Внезапно на них наехал автомобиль. Мэр Стрепи-Бракеньи назвал случившееся "катастрофой". На месте происшествия по-прежнему работают следователи. Подозреваемый задержан. Для помощи пострадавшим задействовали восемь машин скорой помощи. Кроме того, им готовы предоставить психологическую помощь.

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Видео: YouTube / L"Avenir