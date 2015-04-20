Захарова с иронией отреагировала на заявление Минсельхоза ФРГ, призвавшего немцев есть меньше мяса

По её мнению, Оздемир мог бы посоветовать немцам, как надо меньше дышать. В таком случае, это могло бы стать вкладом в защиту экологии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на заявление главы Минсельхоза ФРГ Джема Оздемира, предложившего немцам ограничить употребление мяса для борьбы с Россией. Свое мнение она высказала в Telegram-канале.

По её мнению, Оздемир мог бы посоветовать немцам, как надо меньше дышать. В таком случае, это могло бы стать вкладом в защиту экологии.

И это ведь только часть правды. Жаль, он не рассказал немцам все до конца: им еще надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что Оздемир в интервью журналу Der Spiegel сказал, что Россия в нынешней ситуации вокруг Украины якобы использует поставки продовольствия как оружие. Кроме того, по его словам, само себе снижение потребления немцами мяса поможет противостоять Кремлю.

Ранее доброволец Эрван Кастель заявил, что уничтожение людей в Донбассе носит характер геноцида.

Фото: МИД РФ