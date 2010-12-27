В регионе стартовала I Спартакиада ветеранов Ленобласти

В соревнованиях принимают участие ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, возраст которых превышает 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

В регионе стартовала I Спартакиада ветеранов Ленинградской области.

Торжественная церемония открытия соревнований прошла на базе туристско-спортивного комплекса "Связист" в селе Петровское Приозерского района. В течение трех дней ветеранские команды Ленинградской области будут пробовать свои силы в различных видах спорта и выполнят нормативы ГТО. Мероприятие организовано комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области впервые в рамках Года здорового образа жизни.

В соревнованиях принимают участие ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, возраст которых превышает 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Спортсмены будут состязаться в плавании, беге, спортивной ходьбе, стрельбе из электронного оружия, дартсе, настольном теннисе и шашках. Заявку на участие подали 23 команды из всех районов Ленинградской области и города Сосновый Бор.

Победители будут определены в личных видах и командном зачете и будут награждены кубками, медалями и дипломами комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, а также ценными подарками Ленинградской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Источник: пресс-служба ЛО