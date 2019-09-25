В Выборгской администрации наградили лауреатов конкурса на антикоррупционную тематику

Данный конкурс проводится уже четвертый год. Как отметил Александр Дрозденко, он привлекает все больше участников – учащихся, педагогов, родителей.

В районной администрации состоялась церемония награждения лауреатов областного конкурса видеороликов на антикоррупционную тематику "Мы за честную Россию без коррупции". В номинации "Видеоклип" по направлению "Коррупция как проблема нравственного выбора" отмечена коллективная работа Рощинского центра образования "Мечта коррупционера". Победителей и лауреатов конкурса поприветствовал в онлайн-формате глава региона Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Данный конкурс проводится уже четвертый год. Как отметил Александр Дрозденко, он привлекает все больше участников – учащихся, педагогов, родителей. Если в первый год участников было более 200, то в этот раз – более 700.

Глава Выборгского района Дмитрий Никулин и исполняющий обязанности главы районной администрации Валерий Савинов вручили диплом губернатора Ленинградской области директору МБОУ "Рощинский ЦО" Анатолию Григорьеву, педагогам дополнительного образования Центра Марии Щербаковой и Елене Кролевецкой, авторам проекта – воспитанникам видео-студии "Фокус" за творческий подход и инициативность. Также Анастасия Усова (9 класс), Али Алиев (10а класс), Ксения Бочкарева и Михаил Берлович (11а класс) получили от районной администрации сертификаты на покупку товаров в книжном магазине.

Конкурс проводился в три этапа: школьный, муниципальный, областной. В муниципальном этапе приняли участие обучающиеся 9-11 классов из 10 образовательных организаций Выборгского района.

Ранее в администрации Выборга поздравили одного из лучших школьников города.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО