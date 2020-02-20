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В районе турецкой военной операции в Идлибе заметили российские истребители

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Истребители патрулируют район сосредоточения турецкой армии и боевиков в рамках возможной наступательной операции.

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что в Илибе заметили российские Су-35С. Видео опубликовал Telegram-канал "Военный осведомитель".

В настоящее время в Идлибе проходит операция турецкой армии. Известно, что военные действия развернулись  населенном пункте Найраб. По данным источников, российские истребители патрулируют район сосредоточения турецкой армии и боевиков в рамках возможной наступательной операции. 

В результате наступления турецкой армии подбиты два сирийских танка, один Т-72 и боевая машина.

Ранее мы сообщали о том, что турецкие военные пошли в наступление в Идлибе.

Видео: Techreporter.ru, https://t.me/milinfolive

Теги: мировые новости, общество
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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