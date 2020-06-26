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В районе Зайцево в ДНР уничтожено более 230 украинских военнослужащих

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ВСУ лишились свыше 230 человек личного состава в ДНР.

В районе населенного пункта Зайцево, расположенного на территории Донейкой народной республики, Вооруженными силами России за последние сутки было уничтожено более 230 украинских военнослужащих. Соответствущую статистику в ходе регулярного брифинга с журналистами от 17 сентября привел официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что операции в рамках проведения специальной операции выполнялись в районах Дружковка, Артёмовск и Зайцево. Кроме личного состава ВСУ поражены десять танков и 23 бронированных машин противника.

Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 58-й и 93-й мотопехотных бригад в районах Дружковка и Артёмовск, 53-й механизированной бригады уничтожено более 230 украинских военнослужащих.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС РФ поразили более 140 националистов под Николаевом и Херсоном.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днр, донбасс, зайцево, игорь конашенков, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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