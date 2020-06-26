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ВС РФ поразили более 140 националистов под Николаевом и Херсоном

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Игорь Конашенков рассказал о работе ВС РФ на СВО.

Российские силы поразили более 140 украинских националистов под Николаевом и Херсоном. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами от 17 сентября упомянул официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что противник лишился личного состава как убитыми, так и ранеными солдатами. Также ВСУ потеряли пять танков и 14 единиц специальной военной техники. Удары наносились ВС РФ при помощи высокоточного оружия.

Потери 46-й аэромобильной бригады в районах Березнеговатое и Великое Артаково Николаевской области, 24-й механизированной бригады в районе Безыменное…

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВКС уничтожили более 50 националистов "Кракена" в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, националисты, николаевская область, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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