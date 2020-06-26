ВС РФ поразили более 140 националистов под Николаевом и Херсоном

Игорь Конашенков рассказал о работе ВС РФ на СВО.

Российские силы поразили более 140 украинских националистов под Николаевом и Херсоном. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами от 17 сентября упомянул официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что противник лишился личного состава как убитыми, так и ранеными солдатами. Также ВСУ потеряли пять танков и 14 единиц специальной военной техники. Удары наносились ВС РФ при помощи высокоточного оружия.

Потери 46-й аэромобильной бригады в районах Березнеговатое и Великое Артаково Николаевской области, 24-й механизированной бригады в районе Безыменное… Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВКС уничтожили более 50 националистов "Кракена" в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России