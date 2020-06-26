  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:03
161
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ВКС уничтожили более 50 националистов "Кракена" в Харьковской области

0 0

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации украинских националистов под Двуречным, Шевченково и Купянском.

Воздушно-космические силы России уничтожили более 50 местных националистов "Кракена" в Харьковской области. Соответствующей информацией с журналистами во время регулярного брифинга с журналистами от 17 сентября поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ добавил, что также Вооруженные силы России высокоточным оружием поразили десять единиц специальной техники противника.

По пунктам временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен", 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад в районах Двуречное, Шевченково и Купянск.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ПВО РФ уничтожила 25 ракет РСЗО HIMARS и "Ольха". Напомним, что "Кракен" - запрещенная на территории РФ террористическая и экстресистская организация.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, игорь конашенков, кракен, минобороны, националисты, харьковская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии