Игорь Конашенков рассказал о ликвидации украинских националистов под Двуречным, Шевченково и Купянском.

Воздушно-космические силы России уничтожили более 50 местных националистов "Кракена" в Харьковской области. Соответствующей информацией с журналистами во время регулярного брифинга с журналистами от 17 сентября поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ добавил, что также Вооруженные силы России высокоточным оружием поразили десять единиц специальной техники противника.

По пунктам временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен", 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад в районах Двуречное, Шевченково и Купянск. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ПВО РФ уничтожила 25 ракет РСЗО HIMARS и "Ольха". Напомним, что "Кракен" - запрещенная на территории РФ террористическая и экстресистская организация.

Фото и видео: Минобороны России