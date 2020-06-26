ПВО РФ уничтожила 25 ракет РСЗО HIMARS и "Ольха"

Игорь Конашенков рассказал о работе ПВО за последние сутки на СВО.

Российская противовоздушная система за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожила 25 ракет реактивных систем залпового огня "HIMARS" американского производства и украинскую "Ольха". Миссии выполнены около Новой Каховки и Херсона. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами от 17 сентября рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что ВС РФ также ликвидировали за день восемь беспилотников ВСУ.

…В районах Покровское, Берестовое, Кодема ДНР, Вербовое, Пологи Запорожской области, Нововоскресенское, Чкалово Херсонской области, Комсомольское Николаевской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В Минобороны рассказали о провокациях ВСУ у Запорожской АЭС.

Фото и видео: Минобороны России