Игорь Конашенков рассказал о новом обстреле АЭС силами ВСУ.

В российском министерстве по обороне рассказали о провокациях Вооруженных сил Украины у Запорожской атомной электростанции. Соответствующей информацией в ходе регулярного брифинга с журналистами от 17 сентября поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. По данным от генерал-лейтенанта, киевский режим возобновил ракетные обстрелы режимного объекта. По территории ЗАЭС за последние сутки выпущено 15 боеприпасов.

Киевский режим возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы. Зафиксировано два артиллерийских обстрела дачного поселка "Волна" и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Предположительно, все артиллерийские снаряды были выпущены силами ВСУ из района Никополя, расположенного в Днепропетровской области. Вооруженным силам РФ удалось подавить огневые позиции противника за счет ответной реакции. На текущий момент радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.

В Минобороны рассказали о провале попытки наступления ВСУ под Херсоном.

Фото и видео: Минобороны России