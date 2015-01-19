Игорь Конашенков рассказал о сражении под селом Правдино.

В ходе очередной попытки контрнаступления в Херсонской области погибли 120 человек из состава Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 17 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ подчеркнул, что бои проводились около населенного пункта Правдино.

Противник силами двух рот при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады предпринял безуспешную попытку наступления. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В ходе боевых действий российским Вооруженным силам за несколько часов ликвидировано свыше 120 военных противника, а также поражено семь танков и 13 боевых машин пехоты ВСУ.

Разведчик рассказал о бое с превосходящими силами украинских националистов.

Фото и видео: Минобороны России