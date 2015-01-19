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В Минобороны рассказали о провале попытки наступления ВСУ под Херсоном

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Игорь Конашенков рассказал о сражении под селом Правдино.

В ходе очередной попытки контрнаступления в Херсонской области погибли 120 человек из состава Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 17 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ подчеркнул, что бои проводились около населенного пункта Правдино.

Противник силами двух рот при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады предпринял безуспешную попытку наступления. 

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В ходе боевых действий российским Вооруженным силам за несколько часов ликвидировано свыше 120 военных противника, а также поражено семь танков и 13 боевых машин пехоты ВСУ.

Разведчик рассказал о бое с превосходящими силами украинских националистов.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, херсон, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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