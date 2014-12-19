Военный сообщил о том, что ВС РФ не понесла потери.

Разведчик рассказал о бое с превосходящими силами украинских националистов. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился российский военнослужащий. Он уточнил, что в сражении против местных националистов в ходе специальной операции на Украине, силы противника превосходили количеством практически в 50 раз. Однако ВС РФ не только не понести никаких потерь личного состава и техники, но также взяли в качестве победного трофея автоматический гранатомёт киевского режима.

В ходе отступления удалось у противника утащить АГС (автоматический гранатомёт), который стреляет американскими ВОГами (гранатами). разведчик

Эксперт пояснил СМИ, что разведывательное подразделение в количестве 20 бойцов выдвинулось в сторону укрепленного района ВСУ, где военнослужащие обнаружили около тысячи украинских националистов. В результате с боем группа отступила от данного участка. В рамках рейда разведка действовала при помощи двух мобильных групп.

Появились кадры подрыва БТР YPR-765 на мине.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости