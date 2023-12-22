Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские подразделения "Центральной" группировки войск на краснолиманском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции на краснолиманском направлен ии продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 15 февраля сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер заметил, что ВС РФ нанесли огневое поражение по 140 военным объектам противника. В частности, речь идет о пяти опорных пунктах, до 30 боевых позиций полевой артиллерии Вооруженных сил Украины.

В районах Червонодибровского и Торского участков подразделениями группировки отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ. Алексндр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Противни лишился до 320 человек личного состава, двух танков, пяти боевых машин пехоты, десяти боевых бронированных машин, 22 единиц автомобильной техники, зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и 122-миллиметровой гаубицы Д-30.

Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству ракетных комплексов в Московской области.

Фото и видео: Минобороны России