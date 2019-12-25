В райцентре Саратовской области объявили режим ЧС

Режим введен из-за пожара в здании школы.

В районном центре Саратовской области объявили режим чрезвычайной ситуации. Об этом рассказали представители администрации Екатериновки. Ранее глава ГУ МЧС по региону сообщил, что около четырех часов утра по местному времени (три часа утра по московскому времени) на территории загорелась кровля трехэтажного кирпичного дома. В помещении по улице Мичуринская, 68 располагается средняя школа под номером два.

9 февраля 2021 года в поселке Екатериновка введен режим ЧС по факту пожара в МОУ СОШ № 2...Пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается. Учебный процесс будет продолжен заявление чиновников

Напомним, что огонь распространился по всей площади кровли здания - на 870 квадратных метров. Открытое горение пожарные ликвидировали к 07:48 часам утра (06:48 по Москве). Известно, что в результате инцидента никто не пострадал. Учащихся временно переведут для обучения в другой корпус школы.

При пожаре в офисном здании в Екатеринбурге пострадали два человека.

Фото: Piter.tv