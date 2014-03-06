В пяти соединениях РВСН возводят инфраструктуру для новых комплексов

Глава Минобороны РФ рассказал о создании объектов для ВМФ страны.

В пяти соединениях РВСН ( Ракетных войск стратегического назначения) страны военные возводят инфраструктуру для новых комплексов. Соответствующее заявление сделал в ходе селекторного совещания с коллегами из министерства по обороне Сергей Шойгу. Чиновник рассказал о планах по строительству инфраструктуры для установки новых комплексов. В настоящее время Военно-морских силам России переданы в эксплуатацию объекты береговой и энергетической инфраструктуры. Они располагаются на территории Гаджиево Мурманской области. В дагестанском городе Каспийске также находятся новые объекты основного пункта базирования сил.

Обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов. По линии Космических войск продолжаются работы по созданию межвидового испытательного полигона в Красноярском крае. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Министр добавил, что запланированное строительство ведется с опережением сроков, как и проекты по восстановлению инфраструктуры в новых регионах РФ.

Шойгу доложил об обеспечении вооружением ВС в 2023 году.

Фото и видео: Минобороны России