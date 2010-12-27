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В автобусе, протаранившем остановку на Пискаревском, пострадали две женщины
Сегодня, 15:40
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Asyaromanenkova
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В автобусе, протаранившем остановку на Пискаревском, пострадали две женщины

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Стали известны подробности аварии с участием автобуса на Пискаревском проспекте.

В отделе пропаганды УГИБДД рассказали подробности аварии у дома 40 на Пискаревском проспекте. В полдень 25-летний водитель за рулем автобуса 149 маршрута врезался в остановку. Сообщается, что он не справился с управлением.

От столкновения пассажиры маршрутки попадали на пол. В результате травмы получили две женщины. Возраст одной пока не установили. Она получила травмы средней степени тяжести. 61-летняя пассажирка, по оценке специалистов, в удовлетворительном состоянии.

Сотрудники ГИБДД устанавливают подробности происшествия. Остается загадкой, как автобус смог врезаться в остановку таким образом, что остановился в итоге параллельно ее стене.

В автобусе, протаранившем остановку на Пискаревском, пострадали две женщиныВ автобусе, протаранившем остановку на Пискаревском, пострадали две женщины

Фото: ВКонтакте / ДТп и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: авария спб , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия

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