В автобусе, протаранившем остановку на Пискаревском, пострадали две женщины

Стали известны подробности аварии с участием автобуса на Пискаревском проспекте.

В отделе пропаганды УГИБДД рассказали подробности аварии у дома 40 на Пискаревском проспекте. В полдень 25-летний водитель за рулем автобуса 149 маршрута врезался в остановку. Сообщается, что он не справился с управлением.

От столкновения пассажиры маршрутки попадали на пол. В результате травмы получили две женщины. Возраст одной пока не установили. Она получила травмы средней степени тяжести. 61-летняя пассажирка, по оценке специалистов, в удовлетворительном состоянии.

Сотрудники ГИБДД устанавливают подробности происшествия. Остается загадкой, как автобус смог врезаться в остановку таким образом, что остановился в итоге параллельно ее стене.

Фото: ВКонтакте / ДТп и ЧП Санкт-Петербург