Начался старт продаж немецкого кроссовера в линейке Porsche Macan

Немецкая компания Porsche принимает заказы на новинку Macan Turbo в версии Exclusive Performance Edition.

Известная немецкая компания Porsche заявила о предварительных заказов на модель кроссовера Macan Turbo в специальной версии Exclusive Performance Edition. Кроме того, представители компании объявили стоимость автомобиля.

Стоимость нового авто составляет 116 тысяч евро или 7,8 млн российских рублей. Германские производители считают, что новая версия станет лидирующей моделью в линейке Macan Turbo, как в плане производительности, дизайна, так и лучшего заводского оснащения.

К дизайнерским особенностям версии Exclusive Performance Edition можно отнести черные хромированные спицы колесных дисков 911 Turbo Design. Их размерность составляет 21 дюйм. Головная и задняя оптика полностью светодиодная. Также стоит отметить декоративные акценты Carmine Red.

Основное преимущество новинки скрыто в силовой установке. Под капотом кроссовера установлен двигатель V6 с двойным наддувом. 3,6-литровый мотор способен выдать мощность до 440 лошадей, тогда как у рядового представителя Porsche Macan Turbo отдача составляет 400 лошадей.

Видео: YouTube - AutoTimes