В преддверии резкого похолодания дорожники Ленобласти открыли круглосуточную "горячую линию"

На линию во всех районах Ленинградской области готова выйти спецтехника, на базах дорожных служб созданы запасы противогололедных реагентов.

В преддверии резкого похолодания дорожники Ленинградской области открыли круглосуточную "горячую линию".

Заявок ждут в диспетчерской службе государственного казенного учреждения "Ленавтодор" по телефону 8(812)251-42-84. Обращения будут своевременно передаваться подрядным организациям, обслуживающим региональные дороги.

На линию во всех районах Ленинградской области готова выйти спецтехника, на базах дорожных служб созданы запасы противогололедных реагентов. На трассах с высокой интенсивностью движения, если потребуется, выйдут патрульные бригады для контроля состояния проезжей части.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в выходные дни прогнозируются ночные заморозки и выпадение мокрого снега.

ГКУ "Ленавтодор" просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Источник: пресс-служба ЛО