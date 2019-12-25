В правительстве Ленобласти появятся новые вице-губернаторы

Региональные депутаты примут решение в течение 14 дней с момента получения документа о новом правительстве.

Стало известно, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил на согласование состав нового регионального правительства – в нем готовится увеличение числа заместителей председателя и другие изменения. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе правительства 47 региона.

Отмечается, что в новом кабмине появятся глава комитета по культуре Владимир Цой и руководитель транспортного управления Сергей Харлашкин. Цой займется вопросами культурной сферы, спорта и молодежной политики, а Харлашкин будет работать со сферой транспорта и топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Состав правительства на других позициях останется прежним – Роман Марков, Михаил Москвин, Дмитрий Ялов, Николай Емельянов и Олег Малащенко.

Региональные депутаты примут решение в течение 14 дней с момента получения документа о новом правительстве. В новой структуре кабинета министров появятся первого вице-губернатора и вице-губернатора по безопасности. Кандидатов можно выдвигать на данные посты без согласования с депутатским корпусом.

Ранее мы сообщали о том, что строительство дороги от Бугров до станции "Девяткино" профинансирует область. Для этого необходимо выполнить определенное условие.

Фото: Piter.tv