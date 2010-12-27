В России могут ввести 20-процентный акциз на сладкую газировку

В перспективе этот должно способствовать переходу россиян на более здоровое питание.

В России может увеличиться стоимость газированных напитков. Это станет следствием нового федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", согласно которому продукцию предлагают облагать акцизом в 20%. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на отзыв о проекте Экспертного совета при правительстве России.

Чиновники хотят пойти на данную меру в связи с рекомендацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с неинфекционными заболеваниями. В перспективе этот должно способствовать переходу россиян на более здоровое питание. Инициативу уже поддержало Министерство Здравоохранения, в котором рассказали, что в России от ожирения страдают 2 миллиона жителей.

Отметим, что газировка станет первым продовольственным товаром, который могут обложить акцизом. Сейчас акцизом облагаются алкогольные напитки и сигареты.



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