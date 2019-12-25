В пожаре на Эрлеровском бульваре спасли два человека

Эвакуировали 23 человека.

В среду, 20 мая, в 21:08 на Эрлеровском бульваре, 22, в квартире на втором этаже пятиэтажного дома начался пожар, сообщила пресс-служба МЧС.

Уточняется, что в комнате площадью 15 квадратных метров загорелась обстановка на 5 квадратных метров. Эвакуировали 23 человека, спасли двоих – одного человека из горящей квартиры и одного из соседней. Менее, чем через полчаса пожар ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

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