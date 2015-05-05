В посуде отеля Введенский нашли пауков - ВИДЕО

В понедельник, 25 сентября, съемочная группа Piter.TV во время съемок в отеле "Введенский" обнаружила пауков в посуде.

Съемочная группа PiterTV снимала репортаж про спектакль "Мертвые души" на крыше отеля "Введенский". Видеооператор канала выполнял свою работу - набирал видеооматериал о красивом месте и о самом спектакле. Во время съемки под прицел камеры попал паук, который непринужденно барахтался по бокалу.

﻿Все бокалы, натертые до блеска, висят на барной стойке и подготовлены для использования клиентами бара. А сам бармен, видимо не замечает очередного гостя, или может даже постоянного жителя этого бокала. ﻿

"В октябре 2011 года был открыт отель «Введенский».Сейчас в отеле 190 номеров, проводятся завтраки«шведский стол», 4 конференц-зала. Гостям предлагаются различные категории номеров от Стандарта до Королевского Люкса. Ежегодно летом открывается панорамный ресторан на крыше с потрясающим видом на город. К услугам гостей предлагаются круглосуточный лобби-бар, тренажерный зал, подземный паркинг, 2 известных салона красоты, большой сувенирный магазин." - говорится на сайте отеля

Видео и фото - Piter.TV