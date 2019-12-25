В посольстве США на Украине осудили проведение Россией переписи населения в Крыму

Ранее негативно о проведении переписи высказались в ЕС и МИД Украины.

В американском посольстве на Украине осудили проведение Россией переписи населения в Крыму. Такое заявление опубликовали дипломаты на собственном аккаунте в Twitter. Они напомнили, что мероприятия ведутся РФ с 15 октября по 14 ноября. Иностранцы объяснили, что считают полуостров территорией Киева.

США осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины пост посольства США в Киеве

Напомним, что аналогичное осуждение ранее вынесла внешнеполитическая служба Евросоюза. Дипломаты недовольны переписью населения в Крыму, а также проведением в регионе сезонного осеннего призыва в Вооруженные силы России, который проводится с 1 октября 2021 года. Протест России высказал и МИД Киева. Он призвал международное сообщество не признавать результаты проведенной России переписи населения.

Путин принял участие во Всероссийской переписи населения на портале.

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