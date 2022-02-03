В посольстве России в Швеции рассказали о налетах дронов

МИД РФ направит коллегам из Стокгольма ноту протеста.

Российское посольство на территории Швеции с мая 2024 года подверглось 11 налетам беспилотников, сбрасывающих на здание дипломатической миссии емкости с краской. Соответствующее заявление представители нашей страны в Стокгольме сделали журналистам в заявлении. Они уточнили, что последний такой случай зафиксирован 25 мая. В этот день, около 03:40 часов утра дрон скинул опасный груз на площадку, расположенную перед главным входом в посольство. Дипломаты уже не раз обращались в местные правоохранительные органы и внешнеполитическое ведомство Швеции с заявлением о необходимости пресечения подобнвх криминальных деяний.

Начиная с мая 2024 года было зафиксировано 11 нападений на территорию посольства с использованием беспилотных летательных аппаратов, в ходе которых сброшены емкости с краской, нанесен материальный ущерб. В нескольких таких инцидентах пострадали в том числе автомашины дипмиссии. официальное заявление

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, государство должно обеспечивать безопасность и неприкосновенность иностранных дипломатических миссий на своей земле. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова упомянула о том, что в понедельник, 26 мая, Швеция получит ноту протеста от Москвы.

Россия не создает угроз безопасности Молдавии, заявил посол.

Фото: pxhere.com; Вконтакте / посольство России в Швеции