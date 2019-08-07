Британские полицейские в порту нашли 400 кг героина

Огромная партия сильнодействующих наркотиков перевозилась судном из Бельгии в Нидерланды.

Британские полицейские сообщили о задержании двух подозреваемых и обнаружении крупной партии наркотиков в порту Феликстоу.

Сообщается, что после сигнала о возможной переброской крупной партии наркотиков за грузом активно следили. В Бельгии к пришвартованному судну подъехал грузовик и с него в контейнер с одеждой погрузили наркотики. В порту Феликстоу груз задержали. Под полотенцами и халатами оказалось 400 кг героина.

Двух подозреваемых в причастности к наркоторговле удалось задержать.

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Видео: SkyNews