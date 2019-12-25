В понедельник в Пулково отменили 23 рейса

Большинство из отмененных рейсов ― международные.

В понедельник 17 августа, из петербургского аэропорта не вылетят 23 рейса ― их отменили. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло Пулково.

Речь идет о рейсах в Душанбе, Симферополь, Сочи, Анталью, Даламан, Минск, Ригу, Ереван, Париж, Тиват, Худжанд, Амстердам, Москву, Баку, Шанхай.

На прошлой неделе прямое авиасообщение между Петербургом и Минском приостановили.



Ранее в пресс-службе оператора Пулково ― "Воздушных воротах Северной столицы" ― нам объяснили, что отмены рейсов происходят по решению авиакомпаний.

Фото: Аэропорт Пулково / VK