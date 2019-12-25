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В понедельник из Пулково отменили 13 рейсов
Сегодня, 8:13
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nadezhda_sib

В понедельник из Пулково отменили 13 рейсов

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Большинство из них международные.

В понедельник, 10 августа, в аэропорту Пулково не состоится вылет 13 рейсов. Об этом свидетельствуют данные электронного табло.

Большинство рейсов международные. Пассажиры не смогут вылететь в Душанбе, Анталью, Даламан, Бодрум, Ригу, Ош, Париж, Тиват, Амстердам, Москву, Баку и Шанхай.

С сегодняшнего дня Россия возобновила авиасообщение с турецкими городами Антальей, Бодрумом и Даламаном. С 2 августа россияне могли вылететь в Стамбул. На данный момент авиасообщение восстановлено с Турцией, Танзанией и Великобританией.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что отправляющиеся в Геленджик петербуржцы возмутились набитыми автобусами до самолета. 

Фото: Аэропорт Пулково / VK 

 

Теги: аэропорт, пулково, путешествия, рейс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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