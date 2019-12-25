В понедельник из Пулково отменили 13 рейсов

Большинство из них международные.

В понедельник, 10 августа, в аэропорту Пулково не состоится вылет 13 рейсов. Об этом свидетельствуют данные электронного табло.

Большинство рейсов международные. Пассажиры не смогут вылететь в Душанбе, Анталью, Даламан, Бодрум, Ригу, Ош, Париж, Тиват, Амстердам, Москву, Баку и Шанхай.

С сегодняшнего дня Россия возобновила авиасообщение с турецкими городами Антальей, Бодрумом и Даламаном. С 2 августа россияне могли вылететь в Стамбул. На данный момент авиасообщение восстановлено с Турцией, Танзанией и Великобританией.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что отправляющиеся в Геленджик петербуржцы возмутились набитыми автобусами до самолета.

Фото: Аэропорт Пулково / VK