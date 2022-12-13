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В понедельник и вторник в Петербурге будет скользко
Сегодня, 20:56
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В понедельник и вторник в Петербурге будет скользко

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В МЧС предупредили о гололедице.

Неделя в Петербурге начнется с непогоды. Завтра, 27 марта, в городе обещают гололедицу. Кроме того, в городе выпадет мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В Северной столице объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за налипания мокрого снега. Горожан призвали соблюдать осторожность и помнить об опасной обстановке на дороге.

Во вторник, 27 марта, в Санкт-Петербурге на дорогах тоже ожидается гололедица. В город придет небольшое похолодание.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти неделя начнется с мокрого снега и дождя.

Фото: pxhere

Теги: гололёд, погода, природа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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