В понедельник и вторник в Петербурге будет скользко

Неделя в Петербурге начнется с непогоды. Завтра, 27 марта, в городе обещают гололедицу. Кроме того, в городе выпадет мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В Северной столице объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за налипания мокрого снега. Горожан призвали соблюдать осторожность и помнить об опасной обстановке на дороге.
Во вторник, 27 марта, в Санкт-Петербурге на дорогах тоже ожидается гололедица. В город придет небольшое похолодание.
Ранее на Piter.tv: в Ленобласти неделя начнется с мокрого снега и дождя.
Фото: pxhere
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