В полиции не исключили, что к убийству россиянина в Австрии привела ссора

Йохан Баумшлагер рассказал, что полиция не исключает на версию заказного убийства, ни версию о неудачной драке.

В австрийской полиции не исключили, что к убийству россиянина под Веной привела ссора. Об этом рассказал во время пресс-конференции представитель правоохранительных органов Нижней Австрии Йохан Баумшлагер. Эксперт также заявил, что одной из версий произошедшего считается заказное убийство чеченского блогера.

Мы не исключаем, что, с одной стороны, речь идет о заказном убийстве, с другой - могла разгореться ссора офицер австрийской полиции

В полиции заметили, что на данный момент задержаны двое подозреваемых по делу о гибели выходца Чечни. Они содержатся в СИЗО. Предполагаемый стрелок не разговаривает со следствием. Оружие убийства не обнаружено.

Баумшлагер подтвердил, что погибший с 2007 года имел статус беженца в Австрии. Однако позже мужчина его лишился. Он пытался оспорить решение. Аналогичная ситуация произошла и с подозреваемыми. Они имели статусы беженцев с 2003 и 2004 годов.

В Кремле считают нелогичным связывать убийство чеченца в Австрии с Кадыровым.

Видео: YouTube / AFP News Agency