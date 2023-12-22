В подмосковной Шатуре локализовали пожар на кровле жилого дома

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара в многоквартирном жилом доме

Возгорание, произошедшее на кровле двухэтажного жилого дома в подмосковной Шатуре локализован на площади 400 квадратных метров. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы экстренного регионального ведомства. Специалисты из ГУ МЧС уточнили, что пожар вспыхнул по адресу улица Клары Цеткин, дом 14. Спасателями проводилась эвакуация местного населения из здания.

На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Шатурский городской прокурор Антон Желанов. пресс-служба прокуратуры по Московской области

В ликвидации пламени задействованы 50 человек личного состава и 17 единиц техники.

В Крыму потушили пожар в четырех жилых домах.

Фото и видео: Telegram / Прократура Московской области