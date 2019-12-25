В подъезде на Гороховой улице нашли труп мужчины

Тело без внешних признаков насильственной смерти направили в морг для установления причины смерти.

В воскресенье, 13 сентября, в дежурную часть полиции Петербурга поступила информация об обнаружении трупа мужчины в доме №64 на Гороховой улице. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мертвец 1955 года рождения лежал между 3 и 4 этажами. Погибшим оказался уроженец деревни Синники Архангельской области. Последнее время он проживал в указанном доме.

На теле умершего внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. Мужчину направили в морг для установления причины смерти.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали мужчину за ночное изнасилование девушки.

Фото: Piter.TV