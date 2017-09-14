В петербургском торговом центре нашли подозрительный чемодан

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", в ТРК "Лето" был найден бесхозный чемодан.
Подозрительный предмет огородили от посетителей.
Очевидцы также сообщают о возможной эвакуации.
Фото: Мегаполис
В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о подозрительном чемодане в ТРК "Лето".
Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", в ТРК "Лето" был найден бесхозный чемодан.
Подозрительный предмет огородили от посетителей.
Очевидцы также сообщают о возможной эвакуации.
Фото: Мегаполис