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TretyakovaS
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В петербургском торговом центре нашли подозрительный чемодан

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В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о подозрительном чемодане в ТРК "Лето".

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", в ТРК "Лето" был найден бесхозный чемодан.


Подозрительный предмет огородили от посетителей.

Очевидцы также сообщают о возможной эвакуации.

Фото: Мегаполис

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Категории: Новости СПб

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