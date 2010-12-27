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В петербургском метрополитене стартовал проект "Вернисаж в метро"
Сегодня, 7:57
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lesjasap
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В петербургском метрополитене стартовал проект "Вернисаж в метро"

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Художники спустились в метро, чтобы запечатлеть красоту мира подземки.

5 сентября художники из Академии им. Штиглица впервые спустились в метро, чтобы запечатлеть красоту архитектуры, а также рабочих метрополитена в их обыденных делах. Люди искусства посетили электродепо “Автово”. 
 
Акция “Вернисаж в метро” будет проходить в течение полутора месяцев. За это время молодым талантам покажут  как моют вагоны, ремонтируют составы и готовят их к выходу. После этого художники создадут собственную серию картин. Эти шедевры можно будет увидеть 18 октября на международной выставке пассажирского транспорта «Smart Transport 2017», которая пройдет в Петербурге. 
 
Ко дню рождения метрополитена - к 15 ноября, картины и зарисовки разместят в поездах на "третьей" ветке подземки. Внутри каждого вагона будет вывешено по 12 респродукций лучших работ.
Теги: академия штиглица , акция , искусство , метро , метрополитен
Категории: Новости СПб

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