В петербургском метрополитене стартовал проект "Вернисаж в метро"

Художники спустились в метро, чтобы запечатлеть красоту мира подземки.

5 сентября художники из Академии им. Штиглица впервые спустились в метро, чтобы запечатлеть красоту архитектуры, а также рабочих метрополитена в их обыденных делах. Люди искусства посетили электродепо “Автово”.

Акция “Вернисаж в метро” будет проходить в течение полутора месяцев. За это время молодым талантам покажут как моют вагоны, ремонтируют составы и готовят их к выходу. После этого художники создадут собственную серию картин. Эти шедевры можно будет увидеть 18 октября на международной выставке пассажирского транспорта «Smart Transport 2017», которая пройдет в Петербурге.

Ко дню рождения метрополитена - к 15 ноября, картины и зарисовки разместят в поездах на "третьей" ветке подземки. Внутри каждого вагона будет вывешено по 12 респродукций лучших работ.