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В петербургском колледже преподаватель ОБЖ открыл стрельбу холостыми
Сегодня, 20:29
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В петербургском колледже преподаватель ОБЖ открыл стрельбу холостыми

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Вызов расценили как ложный, пострадавших нет. 

Из-за информации о стрельбе в СПб ГБ ПОУ "Охтинский колледж" 19 апреля приезжали сотрудники полиции и вневедомственная охрана Росгвардии. Выяснилось, что преподаватель ОБЖ проводил учения, однако об этом он предупредил не всех. 

По данным 78.ru, для правоохранителей учения стали неожиданностью. Также известно, что педагог использовал петарды и ведро.

Силовиков на место происшествия вызвал один из преподавателей, который не был в курсе о планах педагога ОБЖ, поскольку испугался. Ранее подобных учений в учреждении не проводили.

Вызов расценили как ложный, пострадавших нет. 

Ранее на Piter.TV: в адвоката выстрелили из светошумого револьвера на Боровой улице. 

Фото: Piter.TV

Теги: охтинский колледж, учитель обж
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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