В петербургском ТРК Росгвардия задержала посетителя с ножом

Он надел продававшиеся там кроссовки и попытался выйти в них.

В Адмиралтейском районе сотрудники Росгвардии задержали посетителя ТРК, угрожавшего ножом работнику магазина. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Гражданин, находясь в обувном магазине, надел продававшиеся там кроссовки и попытался выйти в них, не заплатив за данный товар. Это заметил персонал и предпринял попытку остановить его. Правонарушитель отреагировал на это агрессивно, спровоцировал драку с охранником, достал нож и начал угрожать расправой.





Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя на месте происшествия. Нож и похищенный товар были изъяты.

Фото и видео: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области