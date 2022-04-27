В петербургском ТРК Росгвардия задержала посетителя с ножом

В Адмиралтейском районе сотрудники Росгвардии задержали посетителя ТРК, угрожавшего ножом работнику магазина. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Гражданин, находясь в обувном магазине, надел продававшиеся там кроссовки и попытался выйти в них, не заплатив за данный товар. Это заметил персонал и предпринял попытку остановить его. Правонарушитель отреагировал на это агрессивно, спровоцировал драку с охранником, достал нож и начал угрожать расправой.
Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя на месте происшествия. Нож и похищенный товар были изъяты.
Фото и видео: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области
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