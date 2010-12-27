В петербургском Парламентском центре МПА СНГ студенты дискутировали о демократии

Дебаты прошли в рамках Международной конференции "Развитие парламентаризма в государствах – участниках МПА СНГ".

В Петербурге 16 сентября в Парламентском центре Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ прошли научные дебаты между студентами из стран Содружества. Их посвятили Международному дню демократии, который отмечался днем ранее.

"Изучением сложнейших общественно-политических, электоральных процессов, наблюдением за выборами в странах СНГ вот уже 13 лет занимается созданный Ассамблеей Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ. Именно этот институт в прошлом году впервые организовал молодежное мероприятие нового формата – научные дебаты. Опыт оказался успешным, и в этом году проект вышел на международный уровень", – рассказал Генеральный секретарь – руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

Мастер-класс в аргументации и культурном споре перед игрой дали научный руководитель департамента политической науки факультета социальных наук Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", доктор политических наук Марк Урнов и декан юридического факультета Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Сергей Цыпляев. Они провели интеллектуальный поединок на тему либерализма в современном мире.

В основных дебатах участвовали две команды: студенты вузов государств-участников МПА СНГ против студентов вузов Петербурга и Ленобласти. Все ребята – победители викторины по вопросам избирательного права. В ходе конференции команды отстаивали свои позиции и рассуждали, можно ли подготовить учебник по практической демократии, парламентская или президентская форма государственного правления предпочтительнее для социально-экономического и политического развития государства и следует ли стремиться распространять экономические интеграционные процессы на политическую сферу.

Оценивало ответы команд профессиональное жюри из признанных экспертов в области политологии, социологии и международных отношений, известных политиков и представителей органов администрирования выборов стран СНГ. В его состав вошли судья Конституционного суда Российской Федерации Владимир Ярославцев, председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский, председатель Совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Катенев, эксперт МИМРД МПА СНГ, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Ткаченко и другие.

По итогам трех раундов сильнее оказалась сборная учащихся вузов государств – участников МПА СНГ. Смогли отличиться также и зрители – в течение игры эксперты задавали им вопросы и те, кто отвечал правильнее и быстрее всех, получили благодарности от организаторов.

Фото: Piter.TV