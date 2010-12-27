В Центре госэкспертизы по Петербургу сменится директор

На следующей неделе пост директора покинет Игорь Юдин.

В Петербурге сменится чиновник, руководящий "Центром государственной экспертизы". Об этом сообщила "Фонтанка.ру". По данным издания, в ближайшее время ведомство ждут перемены. Отставка директора организации Игоря Юдина ожидается уже на следующей неделе.

Отметим, что освободившееся место может занять бывший сотрудник "Центра Госэкспертизы" Ирина Кусов. Ранее она работала заместителем руководителя и главы отдела охраны окружающей среды. Однако, это было еще до того, как Юдин пришел в ведомство. Женщина покинула должность в 2012 году, когда ее начальник также ушел из "Центра".

Напомним, что полиция Петербурга с февраля изучает финансовое благополучие Юдина. Конкретные вопросы вызывают траты чиновника на командировки. Установлено, что мужчина проживал в номерах со стоимостью в 45 тысяч рублей за одну ночь. На железнодорожные билеты у него уходило по 20-22 тысячи рублей. Также Игоря Юдина пытались обвинить в халатности, но дело пришлось закрыть по истечению срока давности.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцы пожаловались на лук-порей "по цене золота".

Фото: Piter.tv