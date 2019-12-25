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В петербургской Большой хоральной синагоге пройдёт День открытых дверей
Сегодня, 12:20
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IRINA_CHALKINA

В петербургской Большой хоральной синагоге пройдёт День открытых дверей

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Также планируется онлайн концерт еврейской музыки.

В воскресенье, 29 ноября, стало известно о том, что в Петербурге в Большой хоральной синагоге пройдёт День открытых дверей. Об этом сказано на сайте синагоги и на её на страницах в Facebook и YouTube. 

Так, горожане смогут посмотреть на знаменитый орган Большой хоральной синагоги, а также изучить старинные свитки. Отмечается, что экскурсия пройдет онлайн из-за пандемии коронавируса.

Трансляция начнется в 14:00 в Facebook и YouTube. 

Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье Петербург окажется на границе антициклона с севера.

Фото:sinagoga.spb/instagram

Теги: большая хоральная синагога, экскурсия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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