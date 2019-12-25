В петербургской Большой хоральной синагоге пройдёт День открытых дверей

В воскресенье, 29 ноября, стало известно о том, что в Петербурге в Большой хоральной синагоге пройдёт День открытых дверей. Об этом сказано на сайте синагоги и на её на страницах в Facebook и YouTube.
Так, горожане смогут посмотреть на знаменитый орган Большой хоральной синагоги, а также изучить старинные свитки. Отмечается, что экскурсия пройдет онлайн из-за пандемии коронавируса.
Трансляция начнется в 14:00 в Facebook и YouTube.
Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье Петербург окажется на границе антициклона с севера.
Фото:sinagoga.spb/instagram
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