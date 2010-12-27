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В петербургский изолятор попытались провезти канистру спирта
Сегодня, 14:58
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IRINA_CHALKINA

В петербургский изолятор попытались провезти канистру спирта

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Проводится проверка.

В четверг, 24 октября, стало известно о том, что в петербургское СИЗО пытались провезти канистру со спиртом. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Петербургу и Ленобласти.

Как оказалось, на территорию ведомства заехал грузовик. При проверке полицейские нашли среди канистр с маслом, тару со спиртным. В изолятор намеревались переправить 12 литров жидкости. 

Водитель задержан. Составлен административный протокол. 

Ведется проверка. 

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти задержан маньяк, похитивший женщину с целью изнасилования.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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