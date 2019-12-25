  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В петербургских стационарах свободно 34% коек для больных COVID-19
Сегодня, 14:44
119
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В петербургских стационарах свободно 34% коек для больных COVID-19

0 0

За сутки в стационары поступили 553 петербуржца.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 29 октября. Согласно документу, в Петербурге свободно 34,9% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом.

За сутки в стационары поступили 553 петербуржца, а выписались 503 человека. В настоящее время в больницах находятся 7 845 человек, из них 718 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 363 человека. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 333 человека, в "Заре" – 570 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 25 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 38 968 человек.

Тем временем в Петербурге ужесточают коронавирусные ограничения. Накануне с 8 ноября ввели новые ковидные ограничения. Также ограничения в Петербурге могут продлить до Нового года.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика, стационары
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии