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В петербургских школах учится более 12 тысяч детей иностранных граждан
Сегодня, 16:18
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В петербургских школах учится более 12 тысяч детей иностранных граждан

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Меньше всего детей иностранцев в школах на Васильевском острове и в Петроградском районе.

В петербургских школах учатся 12 тысяч детей иностранных граждан. Об этом узнали в комитете по образованию города "Невские Новости".

Больше всего детей мигрантов обучается в учреждениях Выборгского, Калининского, Невского, Приморского и Фрунзенского районах. Меньше всего — в Василеостровском и Петроградском.

Со вчерашнего дня, 30 сентября, в России прекратил действовать мораторий на выдворение мигрантов из РФ. Он действовал в период пандемии. 

В общей сложности в Петербурге 551 тыс. школьников. Из них 64 тыс. — это первоклассники.

Ранее стало известно, сколько китайских студентов учатся в Петербурге. 

Фото: Pixabay

Теги: иностранные граждане, мигранты, статистика, школьники
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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