В петербургских школах учится более 12 тысяч детей иностранных граждан

В петербургских школах учатся 12 тысяч детей иностранных граждан. Об этом узнали в комитете по образованию города "Невские Новости".
Больше всего детей мигрантов обучается в учреждениях Выборгского, Калининского, Невского, Приморского и Фрунзенского районах. Меньше всего — в Василеостровском и Петроградском.
Со вчерашнего дня, 30 сентября, в России прекратил действовать мораторий на выдворение мигрантов из РФ. Он действовал в период пандемии.
В общей сложности в Петербурге 551 тыс. школьников. Из них 64 тыс. — это первоклассники.
Ранее стало известно, сколько китайских студентов учатся в Петербурге.
Фото: Pixabay
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