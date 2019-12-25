В петербургских школах учится более 12 тысяч детей иностранных граждан

Меньше всего детей иностранцев в школах на Васильевском острове и в Петроградском районе.

В петербургских школах учатся 12 тысяч детей иностранных граждан. Об этом узнали в комитете по образованию города "Невские Новости".

Больше всего детей мигрантов обучается в учреждениях Выборгского, Калининского, Невского, Приморского и Фрунзенского районах. Меньше всего — в Василеостровском и Петроградском.

Со вчерашнего дня, 30 сентября, в России прекратил действовать мораторий на выдворение мигрантов из РФ. Он действовал в период пандемии.

В общей сложности в Петербурге 551 тыс. школьников. Из них 64 тыс. — это первоклассники.

Ранее стало известно, сколько китайских студентов учатся в Петербурге.

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