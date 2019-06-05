В Петербурге ожидается усиление ветра 1 января

Порывы будут достигать 15 м/с.

В воскресенье, 1 января, в Петербурге значительно ухудшится погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В Северной столице подует сильный ветер. Порывы будут достигать 15 м/с. Горожан призвали не ходить под деревьями и неустойчивыми конструкциями. Нужно убрать все вещи с открытых балконов, а машины поставить в гараж.

Зимние каникулы не подведут с погодой. В городе обещают настоящие морозы. Петербуржцы заметят серьезные погодные изменения к Рождеству.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге сегодня объявили желтый уровень погодной опасности.

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