В первый день нового года в Елизаветинской больнице прооперировали 15 человек

Хирургам в праздники отдыхать некогда.

За первый день нового года в Елизаветинской больнице провели 15 операций, рассказали в официальной группе учреждения "Вконтакте".

Как рассказали хирурги, врачи больниц по экстренной хирургии в новогодние праздники работают круглосуточно, так как клинических случаев неизменно очень много.

Сообщается, что к плачевным последствиям для организма, особенно пищеварения, приводит сочетание жирных блюл и алкоголя. Несчастные случаи и травмы также часто возникают из-за неумелого обращения с пиротехникой и вследствие алкогольного опьянения.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге пенсионер зарезал сына за новогодним столом.

Фото: Pixabay