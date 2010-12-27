Поводом стала отмена закона о языках.

В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России. Депутат Верховной Рады заявил изданию "Украинская правда", что полуостров потерян из-за отмены старого закона о языках. Алексей Устенко рассказал, что это постановление послужило сигналом для России. Москва начала обвинять Украину в притеснении русскоязычного населения в регионе

Это было одним из того, с чего все началось добавил член "Слуги народа"

Напомним, что закон "Об основах государственной языковой политики" был принят в 2012 году. Его авторами выступили члены Партии регионов Кивалов и Колесниченко. Документ подразумевал, что на отдельных территориях будут введены региональные языки. Это касалось мест, в которых национальных меньшинств проживало более 10%. После смены власти в 2014 году ситуация изменилась. Парламент отменил закон. Позже Конституционный суд страны признал документ неконституционным.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Украине возбудили дело после прибытия в Крым поезда из Петербурга.

Фото: Pixabay.com

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