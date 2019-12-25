В партии "Новые люди" придумали, как увеличить бюджет Петербурга до 1 триллиона рублей

Канал Piter.TV рассказывает подробности.

"Новые люди" представили программу партии, которую разрабатывали больше года. Над документом трудились эксперты и одиннадцать профильных комитетов. В программе восемь разделов, посвященных политическому устройству, экономике и другим важным сферам жизни. По словам лидера "Новых людей" Алексея Нечаева, это не лозунги, а пакет готовых решений, с которыми партия идет на выборы.

На партийном съезде были представители всех регионов страны, но делегация из Петербурга оказалось одной из самых многочисленных. Представители Северной столицы рассказали, как новая программа изменит жизнь горожан, если "Новые люди" смогут пройти в Законодательное собрание и Госдуму.

Петербургу необходимо увеличивать бюджет, в таком большом городе он должен составлять минимум триллион рублей. Например, за 2019 год в городе собрали почти 1,9 трлн рублей налогов, но в бюджете региона осталось лишь треть — 571 млрд, остальные средства ушли в федеральную казну. Мы в партии "Новые люди" считаем, что систему нужно изменить зеркально — в регионах должны оставаться 75% всех собранных средств, а 25% уходить в федеральный бюджет. Тогда триллион в городском бюджете станет реальностью, как и дорогостоящие инфраструктурные проекты, на которые сейчас приходится просить деньги из Москвы. лидер партийного списка из Петербурга Дмитрий Павлов

Много места в партийной программе уделено и вопросам здравоохранения. Так, "Новые люди" предлагают увеличить заработную плату врачам и медицинским работникам, обеспечить их служебным жильем с правом льготной приватизации после 10 лет стажа.

Могу сказать по личному опыту, что в государственных российских больницах работают настоящие энтузиасты. Большая часть врачей получает неоправданно мало, а условия их труда оставляют желать лучшего, в том числе в ковидных госпиталях, где специалисты до сих пор рискуют жизнями каждый день. врач-нефролог и кандидат в депутаты Дарья Садовская

Медик добавила, что партия предлагает развивать профилактическую медицину, то есть бороться с причинами, а не последствиями, когда к врачу приходит уже больной человек.

Сам съезд партии был организован в совершенно уникальном формате, ранее не опробованном ни одной политической партией в России. "Новые люди" отказались от традиционных для КПРФ, ЛДПР и "Единой России" сцены, трибуны и длинных рядов для сидений. Все стоят, все на равных, а спикеры выступают на небольших возвышениях в окружении сторонников.

На съезде выступили сторонники партии - телеведущие Елена Летучая и Юлия Барановская, актер Сергей Жигунов, а также лидеры федерального списка Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева. Манифест партии зачитали под сопровождение симфонического оркестра, исполняющего Штрауса. Необычно было буквально все. Вместо длинных и занудных речей - непринужденная обстановка, вместо президиумов и бюрократии - общение лицом к лицу.

Мы новая партия, поэтому хотим делать иначе, чем политики из старых политических объединений. Наш лозунг: "Люди важнее", и мы это подчеркиваем во всем. Старые партии и форматы уже всем надоели, слились в одну серую массу, а мы - "Новые люди"! лидер петербургского списка партии Дмитрий Павлов

Теперь делегатам съезда предстоит "приземлять" партийную программу на местах. Удастся ли "Новым людям" привлечь внимание петербуржцев, станет ясно уже в начале осени. Выборы в Законодательное собрание и Госдуму состоятся с 17 до 19 сентября.

Фото: Новые люди