В парламенте рассказали о востребованности третьего этапа амнистий капитала

Условия перевода сбережений под юрисдикцию России - 50 млн рублей вложения в РФ, 5% налог с выплачиваемых дивидендов, 0% налог на прибыль.

В российском парламенте рассказали, что даст российской экономике третий этап амнистий капиталов, который стартовал в России с 1 марта, сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Во время заседания "Деловой России" Владимир Путин объявил о продлении амнистии капиталов до 2020 года. Это заявление для многих стало неожиданностью, несмотря на то, что чиновничий аппарат намекал об этом ранее. Очереди людей, которые стремились успеть подать бумаги в налоговых инспекциях, подтвердили востребованность инструментов.

Член Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Евгений Федоров считает, что название "амнистия капитала" не совсем корректно. Сам капитал представляет собой предприятия, производства и активы, а Россия нацелена на возвращение денежных средств, которые правильнее считать сбережениями. В связи с возвращением в РФ у людей возникают сложности по переводу средств: модно попасть под проверки, а также под уголовное преследование. Российские компании по амнистии – это возможность перейти в легальную юрисдикцию РФ.

Отмечается, что изначально никто не ждал от амнистионных кампаний существенного рывка в экономике. Но, несмотря на это, с каждым разом гарантии для возвращающих средства становились все надежнее. За первую компанию в Россию вернулись 100 млрд долларов.

Третий этап амнистии капиталов для многих стал неожиданностью, а новые условия, озвученные президентом, заставили задуматься. Путин предложил ввести особые условия минимум на год для тех, кто регистрирует бизнес в специальных административных районах, так называемых "русских офшорах" на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский во Владивостоке. Условия следующие: 50 млн рублей вложения в РФ, 5% налог с выплачиваемых дивидендов, 0% налог на прибыль. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников отметил, что в связи с ухудшением ситуации для держащих средства за рубежом россиян это не только привлекательный инструмент, но порой и вынужденная мера.

Декларации можно подавать до 29 февраля 2020 года. Физлица должны указать сведения о регистрации все КИК, во время получения статуса международной компании, а также отчет о переводе всех денег со счетов в иностранных банках в кредитные организации, имеющие лицензию ЦБ РФ. При подаче сведений о регистрации компании в САР декларант должен представить заверение в произвольной письменной форме об отсутствии у него КИК.

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