В парке "Монрепо" задержали горе-лесника, пытавшегося срубить сосну

Задержанному довели информацию, что лесная часть "Монрепо" - это тоже заповедник, где действуют определённые правила. Сосну свалило ветром и в принципе её можно было распилить на дрова, если предварительно согласовать процесс с мастером леса, чего сделано не было. Поваленные деревья всё равно нужно убирать.