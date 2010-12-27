В парке "Монрепо" задержали горе-лесника, пытавшегося срубить сосну

На территории известного Выборгского заповедника "Парка Монрепо" был задержан местный житель, упорно пытавшийся срубить одну из заповедных сосен. Об этом сообщает сетевое издание "Маяк".
Мужчина объяснил свое поведение тем, что ему срочно нужны дрова для отопления в доме, а о том, что это территория заповедника, он понятия не имел.
Задержанному довели информацию, что лесная часть "Монрепо" - это тоже заповедник, где действуют определённые правила. Сосну свалило ветром и в принципе её можно было распилить на дрова, если предварительно согласовать процесс с мастером леса, чего сделано не было. Поваленные деревья всё равно нужно убирать.
Сотрудники правоохранительных органов провели с мужчиной разъяснительную беседу, после чего отпустили горе-лесника с миром. Как выяснилось, у мужчины имеется инвалидность.
Источник: сетевое издание "Маяк"
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