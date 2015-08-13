В парке 300-летия на берегу установили флагштоки

Строители возвели уже 6 из 18 секций первого флагштока. И три – второго.

В четверг, 8 декабря, в парке 300-летия Петербурга вдоль побережья установили по водному периметру три флагштока высотой 175 метров. Специалисты также привезли 20 тыс. кубометров песка. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Флагшотки также будут действовать как волнорезы. Диаметр их оснований – около четырёх метров. Внутри будет лестница и технические площадки. Стоят сооружения на сваях, которые уходят на 30 метров в глубь. По словам директора "Зенит Арены" Игоря Краснова, у каждого флагштока есть по три специальных демпфера, которые его стабилизируют.

Строители возвели уже 6 из 18 секций первого флагштока. И три – второго. Рядом специалисты устроят площадку ГТО с тиром и тренажерными залами. На пляже сделают дорожки, которые будут удобны родителям с колясками и маломобильным горожанам. Также установят раздевалки, скамейки, оборудуют спуски к воде.

Ранее каток на Конюшенной площади откроется 17 декабря. Для посетителей подготовили дизайн в ретро-стиле, семейные билеты и красочные представления Ледового театра.

Фото: Telegram / Каток у Флагштока