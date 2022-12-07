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Каток на Конюшенной площади откроется 17 декабря
Сегодня, 9:11
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Каток на Конюшенной площади откроется 17 декабря

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Для посетителей подготовили дизайн в ретро-стиле, семейные билеты и красочные представления Ледового театра.

С 17 декабря в Петербурге заработает каток на Конюшенной площади. Как пишет издание "Петербургский Дневник", его размер составит 18 на 40 м, а одновременно на лёд смогут выйти до 100 человек.

Для оформления катка выбран ретро-стиль с лампочками и гирляндами. В этом году для посещения возможно приобрести специальный семейный билет. Кроме того, школьники и студенты смогут прокатиться со скидкой 50%, а дети до 7 лет и пенсионеры — бесплатно.

В период с 29 декабря по 15 января артисты Ледового театра Северной столицы представят ежедневные детские представления на катке длительностью не более часа.

Ранее мы сообщили о том, что на Елагином острове открылся самый большой каток в городе.

Фото: Katok.show

Теги: зима, каток, конюшенная площадь, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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